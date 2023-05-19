رويترز: الرئيس الاوكراني سيحضر القمة العربية في السعودية

وذكر مصدر للوكالة أن "زيلينسكي سيسافر من جدة لحضور اجتماع قمة مجموعة السبع في هيروشيما، على متن طائرة للحكومة الفرنسية".فيما، أكد دبلوماسيان عربيان لشبكة CNN أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيحضر قمة جامعة الدول العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الجمعة.ويشار إلى أن حضور زيلينسكي يأتي في الوقت الذي يستمر فيه الغزو الروسي لبلاده منذ أكثر من عام مع ترقب لعملية مضادة للقوات الأوكرانية ضد القوات الروسية يتم التحضير لها وفقا لزيلينسكي.وتتوجه الأنظار إلى القمة العربية بدورتها الـ32 والتي سيحضرها الرئيس السوري، بشار الأسد لأول مرة منذ تجميد عضوية بلاده في العام 2011.