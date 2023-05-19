السومرية تنشر اسماء القادة والزعماء ورؤساء الوفود المشاركين بالقمة العربية الـ 32

الأردن: الملك عبدالله الثاني بن الحسينالسودان: السفير دفع الله الحاج علي عثمان، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني.جزر القمر: قاسم لطفي، وزير الدولة المكلف بالتعاون مع العالم العربي.فلسطين: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباسمصر: الرئيس عبدالفتاح السيسيجيبوتي: الرئيس إسماعيل جيلهليبيا: محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبيلبنان: نجيب ميقاتي، رئيس الوزراءموريتانيا: الرئيس محمد ولد الشيخ أحمدقطر: الشيخ تميم بن حمد، أمير قطرسلطنة عُمان: أسعد آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطانالعراق: محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء.تونس: الرئيس قيس سعيد.اليمن: رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيالكويت: الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهدالصومال: الرئيس حسن محمودالبحرين: الملك حمد بن عيسى آل خليفة.سوريا: الرئيس بشار الأسدالإمارات: الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.المغرب: رشيد بن الحسن، شقيق عاهل المغربالجزائر: أيمن بن عبدالرحمن، الوزير الأول بالجزائر.