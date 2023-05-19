مسؤول اممي: أكثر من مليون لاجئ بسبب الأزمة السودانية

وقال ماثيو سولتمارش، في إفادة صحفية بجنيف، إن الرقم يشمل حوالي 843 ألف نازح في الداخل ونحو 250 ألفا فروا إلى خارج البلاد.وحصد القتال في السودان الذي اندلع في منتصف نيسان/أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، أرواح مئات الأشخاص، وتسبب في أزمة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.وكان قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، قد تقاسما السلطة بعد انقلاب 2021 الذي أعقب انتفاضة 2019 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.لكنهما اختلفا حول شروط وتوقيت الانتقال المزمع إلى الحكم المدني ولم يظهر أي منهما استعداده لتقديم تنازلات، ويسيطر الجيش على القوات الجوية، فيما تتحصن قوات الدعم السريع داخل أحياء الخرطوم.