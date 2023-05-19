السيسي يدعو للمحافظة على مفهوم "الدفاع العربي المشترك"

وقال السيسي في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة، إن "المنطقة مرت بظروف قاسية ويجب المحافظة على مفهوم الدفاع العربي المشترك"، مؤكداً أن "الاعتماد على قدراتنا الذاتية لحسم قضايا هامة أصبح ضرورياً"، مردفاً: "يجب ألا تكون آمال شعوبنا رهينة للتدخلات الخارجية".وأضاف، أن "مصر مستمرة في جهودها لتثبيت التهدئة في غزة"، مشدداً على ضرورة "قيام دولة فلسطينية مستقلة من أجل تحقيق السلام في المنطقة".وعن أزمة السودان، رأى الرئيس المصري، أنها "ستنعكس سلباً على المنطقة برمتها إذا لم تحل".واعتبر السيسي، عودة سوريا إلى الجامعة العربية "هي خطوة لتفعيل دور الجامعة".