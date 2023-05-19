رئيس تونس: نرفض أن نكون ضحايا لنظام عالمي جديد

وقال سعيد في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة، "أشقاؤنا في فلسطين يقدمون كل يوم جحافل الشهداء والجرحى للتحرر من نير الاحتلال الصهيوني البغيض، فضلاً عن آلاف اللاجئين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات، وآن للإنسانية جمعاء أن تضع حداً لهذه المظلمة".وأضاف، أن "ان العالم بصدد التشكل من جديد بعد ان تشكل منذ نهاية القرن الـ19 ودفع شعبنا العربي الثمن باهظاً من اجل الحرية والاستقلال".وتابع: "هذا العالم لا يجب ان يتشكل مجدداً على حساب امتنا بل نريد ان نكون على قدم المساومة وأن نشارك في ارسائه وترتيبه".واعتبر سعيد، أن "التحديات التي نواجهها كبيرة، ونحن نشترك في نفس الإرادة من أجل رفعها، وأولى هذه التحديات هي الحفاظ على دولنا لأن هناك من يعمل على إسقاطها حتى تغيب المؤسسات وتعم الفوضى".