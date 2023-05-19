الكويت تبدي موقفاً من التفاهمات العربية الأخيرة

وقال الصباح، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة، "نؤكد أن التفاهمات التي يجري التوصل إليها عربياً ستساهم في استقرار المنطقة رغم التحديات"، معتبراً أن "ما يحدث بأوكرانيا تبعاته خطيرة على الأمن في العالم ويجب أن نعمل عربياً من أجل توخي آثار ذلك".وأضاف: "موقفنا الثابت في الأزمة السورية هو العمل من أجل تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري"، مؤكداً "رفض أي تدخل خارجي في شؤون سوريا الداخلية ودعم عودتها للجامعة العربية كمقدمة لإنهاء أزمتها".وتابع: "ندعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق المبادرة العربية".ورأى ولي عهد الكويت، أن "التفاهمات بين السعودية وإيران ستكون لها انعكاسات إيجابية على المنطقة".