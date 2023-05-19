رئيس وزراء لبنان يوجه دعوة للعرب: نعيش سنوات صعبة

وقال ميقاتي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة، "نعاني من أزمات متعددة ونعيش سنوات صعبة في لبنان".وأشار إلى أنه "طوال فترة الأزمة السورية وتزايد أعداد النازحين جعل من أزمة اللجوء أكبر من طاقة لبنان"، مبيناً أن "أزمة البلاد زادت مع شغور منصب رئيس الجمهورية".وشدد على ضرورة "وضع خارطة طريق واضحة لحل أزمة اللاجئين السوريين"، في وقت رحب فيه "بعودة سوريا للجامعة العربية لتقوم بدورها كاملاً".