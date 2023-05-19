روسيا تضع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

وأظهرت قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية أن "كريم أسد أحمد خان، المولود في 30 مارس 1970، بريطاني الجنسية، مطلوب بموجب مادة القانون الجنائي للاتحاد الروسي"، دون تحديد المادة.وفي مارس / آذار، فتحت لجنة تحقيق روسية قضية جنائية ضد المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أصدروا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.