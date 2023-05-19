"طالبان" توجه تحذيرا شديد اللهجة الى رئيس إيران

وقالت الحركة في بيان: "على المسؤولين الإيرانيين تصحيح معلوماتهم حول مياه نهر هيرمند وإطلاق مواقفهم من خلال استخدام ألفاظ وتعابير مناسبة"، معتبرة أن "استخدام هذه اللغة من قبل السلطات الإيرانية قد يضر بالأجواء السياسية بين الشعبين المسلمين في إيران وأفغانستان وهذا لا يصب في مصلحة أحد".وأضافت: "على المسؤولين الإيرانيين عدم تكرار هذا الكلام"، مؤكدة أن "الإمارة الإسلامية في أفغانستان تتعهد ببذل الجهود لإيصال حصة إيران من مياه هذا النهر".وكان رئيسي قال في تصريح يوم أمس: "لن نسمح بانتهاك حقوق شعبنا. خذوا كلامي على محمل الجد حتى لا تعاتبوا لاحقا".ونهر هيرمند هو أحد أكثر الأنهار وفرة في أفغانستان، حيث يصب في بحيرة هامون في إيران، وأعلنت منظمة الفضاء الإيرانية الآن أن مياه هذا النهر قد تم تحويلها عمدا.