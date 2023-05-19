بعد مرور شهر.. إحصائية بعدد ضحايا الصراع السوداني

وأفادت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية: "هؤلاء ضحايا حتى 16 مايو/ أيار الجاري، وهذه الأرقام من وزارة الصحة الاتحادية (السودان)، إجمالا وقعت 5287 إصابة، و705 وفيات، بينما شهدت ولاية الخرطوم 3254 إصابة و203 وفيات".كما أضافت أن منظمة الصحة العالمية سجلت 34 هجوما على منشآت طبية داخل السودان.يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".وفي الأسبوع الماضي، وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الامتناع عن أي هجمات قد تؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين، كما اتفقت الأطراف على السماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق القتال، وتعهدت بحماية الكوادر الطبية والمؤسسات العامة في البلاد.