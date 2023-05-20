النظر في أول طعن على انتخابات مجلس الأمة 2023 بالكويت

ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" عن مصادرها، فقد تقدم أحد المرشحين الذين تم شطبهم من سجلات المتقدمين بطعن على انتخابات مجلس الأمة المقبلة، وحددت له المحكمة جلسة عاجلة غدا الأحد 21 مايو/ أيار الجاري.وأوضحت المصادر أن هناك 7 مرشحين تم شطبهم رسميا من سباق الانتخابات المقبلة، لافتة إلى أن قرار الشطب يتعلق بـ "السجل الجنائي للبعض وعدم استكمال الإجراءات القانونية للبعض الآخر لدى التقدم للشطب".وأشارت إلى أن "مراجعة الأسماء جرت وفق آلية دقيقة، من خلال مراجعة الأحكام الصادرة وكل ما يتعلق بالسجل الجنائي، لعدد من المرشحين، وغيرها من إجراءات قانونية".يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، كان قد قرر في أوائل مايو الجاري رفع مشروع مرسوم إلى ولي العهد بتحديد يوم السادس من يونيو/ حزيران موعدًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.