عقب مشاركته بالقمة العربية.. زيلينسكي يصل اليابان: اليوم سيكون السلام أقرب

وكتب زيلينسكي على تويتر: "اليابان مجموعة السبع اجتماعات مهمة مع شركاء وأصدقاء أوكرانيا، أمن وتعاون مكثف كي ننتصر. اليوم سيكون السلام أقرب".وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني بعد أن حط رحاله في اليابان لحضور قمة مجموعة السبع المستمرة حتى، الأحد، حيث هبطت الطائرة الفرنسية التي كانت تقل زيلينسكي، في مطار هيروشيما، قادمة من السعودية عقب مشاركته في القمة العربية.وتأتي زيارة زيلينسكي إلى هيروشيما التي لم تكن متوقعة بعد أن أُعلن في السابق عن مشاركته في قمة مجموعة السبع عبر اتصال فيديو.وكانت وزارة الخارجية اليابانية، قالت إن زيلينسكي سيشارك في محادثات حول أوكرانيا مع قادة مجموعة السبع، الأحد، إضافة إلى جلسة حول "السلام والاستقرار" ستشمل أيضا دولا غير أعضاء مدعوة للقمة.ومن المقرر أن يعقد زيلينسكي في هيروشيما اجتماعات ثنائية أيضا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا.وكانت مجموعة السبع قد أعلنت في وقت سابق عن عقوبات جديدة ضد موسكو، وتعهدت، الجمعة، بما وصفته "تجويع آلة الحرب" الروسية.ويأتي حضور الرئيس الأوكراني للقمة في هيروشيما عقب انفراجة في مساعيه الحثيثة لإقناع واشنطن بحاجة أوكرانيا لطائرات "إف-16".وتصاعد الزخم لتزويد أوكرانيا بتلك الطائرات، لكن دعم واشنطن أساسي لأن موافقتها ضرورية قانونيا من أجل إعادة تصدير معدات أميركية اشتراها الحلفاء.وكانت الولايات المتحدة قد أشارت في السابق إلى فترات تدريب الطيارين الطويلة والمكلفة، كأسباب لعدم تزويد الطائرات مع إصرار المسؤولين على وجود طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة لتعزيز الدفاعات الجوية لكييف.لكن من المرجح الآن على ما يبدو، أن تنضم طائرات "إف-16" إلى قائمة الأنظمة المتطورة، بما فيها الدبابات الغربية والأسلحة بعيدة المدى، التي وافق حلفاء أوكرانيا على تزويدها بها بعد تردد في البداية.وقال بايدن لقادة مجموعة السبع في اليابان إن واشنطن ستدعم الطلب الآن، في خطوة أشاد بها زيلينسكي معتبرا أنها "قرار تاريخي".وقال زيلينسكي إنه سيلتقي بايدن في هيروشيما لمناقشة "التنفيذ العملي" للخطة، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي "يتطلع" إلى المحادثات دون تحديد موعد لذلك.