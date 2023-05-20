طهران تكشف تفاصيل "مثيرة" تخص غواصة نووية أمريكية

وأضاف "لاحظنا الغواصة الأمريكية منذ دخولها البحر الأحمر ووجدنا أنها كانت تدخل الأسطول الخامس وعرفنا أنها قادمة إلى الخليج، كان تصميمهم هو عبور مضيق هرمز أثناء الغطس وفي الليل دون أن نشاهده ونكتشفه، لكن غواصة "فاتح" الإيرانية رصدت الغواصة الأمريكية ورغم المقاومة اضطرت الغواصة الأمريكية إلى الصعود إلى سطح الماء".وأشار قائد البحرية إلى أنه رغم أن الأمريكيين حاولوا القول إن هذا يعد مخالفا للقانون، إلا أننا نؤكد اتباعنا للقانون مئة في المئة.وأوضح أنه عندما تريد غواصة نووية الدخول إلى البحر المغلق أي الخليج، يجب أن تدخل نهارا وعلى سطح الماء، ويجب أن يكون المسار خاليا من السفن المارة لأن أي حادث يؤدي إلى تلوث وإلحاق أضرار بالمنطقة كلها.وذكر الأدميرال أنه تم توجيه تحذير للغواصة الأمريكية لكنها غيرت مسارها، وأكد أن الغواصة الأمريكية بكل ما لديها من معدات حديثة بذلت قصارى جهدها للمرور للعبور من مضيق هرمز دون لفت الانتباه.وشدد أنه على الأمريكيين أن يوضحوا سبب خرقهم للقوانين في قناة بحرية مهمة، موجها تجذيرا لواشنطن بالالتزام بجميع القوانين الدولية من الآن فصاعدا.جدير بالذكر أنه البحرية الأمريكية قالت يوم 8 نيسان الماضي، إن غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الأمريكي الذي يتخذ من البحرين مقرا له وسط زيادة التوترات مع إيران.