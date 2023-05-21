Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الحرب الأوكرانية.. الفاتيكان يدخل على "خط السلام"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قاسم سليماني والموساد في لقاء "سري" سابق!.. تعرف على حقيقة الفيديو المتداول

دوليات

2023-05-21 | 06:41
قاسم سليماني والموساد في لقاء &quot;سري&quot; سابق!.. تعرف على حقيقة الفيديو المتداول
3,213 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بالنص الآتي: "جهاز الاستخبارات الاسرائيلي يرفع السرية عن مقاطع عقد فيه لقاء بين الموساد والقائد الإيراني قاسم سليماني الذي اغتيل في بغداد 2020.

مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، "الخبر المرفق مزيف، إذ أن الفيديو المتداول نشره الكاتب والباحث الإيراني (حميد داوود أبادي) في موقع (آبارات) الشبيه باليوتوب، عام 2020، بوصف ترجمته للعربية "القصص غير المروية للشـهيد الحاج قـاسم سليماني من استشهاد الحاج أحمد متوسليان، 2018، طهران في قاعة طلائیه".

وعند البحث عن اسم القاعة تم التوصل لصور تظهر فيها معالم القاعة ذاتها في الفيديو وتقع في العاصمة الإيرانية طهران، بحسب المجموعة.

ويظهر (أبادي) في المقطع المسجل جالساً إلى يمين سليـماني، الذي وقف لمصافحة الرجل الظاهر في بداية المقطع لدى وصوله وهو المعد والمخرج الوثائقي ومقدم البرامج التلفزيونية الإيراني (نادر طالب‌ زاده).

علما بعد وفاة طالب زاده في 29 نيسان 2022، قامت مواقع إيرانية بنشر مقطع المصافحة بينه وبين سليماني، من ضمنها موقع (ifilm) الذي نشره في تاريخ 2 أيار 2022، بعنوان: "فيديو نادر للقاء نادر طالب زاده بالشهيد سليـماني".

ووفقا للمجموعة، فأن "من يظهر في التسجيل هم مجموعة من الشخصيات الإيرانية وليس أفراد من جهاز الموساد، علماً سبق ان قمنا بتوضيح حقيقة الفيديو مرتين خلال العام الماضي، قبل ان يعود للانتشار مرة أخرى".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-21
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-21
بالمختزل
Play
بالمختزل
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
Play
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
رحال
Play
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
Play
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-20
Play
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-20
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Play
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Biotic
Play
Biotic
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
Play
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
علناً
Play
علناً
معاناة بابل من مشاكل حالت دون النهوض بواقعها - الحلقة ٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-05-18
Play
معاناة بابل من مشاكل حالت دون النهوض بواقعها - الحلقة ٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-05-18
بعد التحري
Play
بعد التحري
الجامعات الاهلية في العراق .. بين المزايا والعيوب .. من المسؤول؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-18
Play
الجامعات الاهلية في العراق .. بين المزايا والعيوب .. من المسؤول؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-18
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
الكبة البغدادية الأصيلة .. المسكوف وغيرها - حلقة ٤ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-17
Play
الكبة البغدادية الأصيلة .. المسكوف وغيرها - حلقة ٤ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-17
Morning Live
Play
Morning Live
التنوع الفكري والثقافي اختلاف لا خلاف - الحلقة ٢١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-17
Play
التنوع الفكري والثقافي اختلاف لا خلاف - الحلقة ٢١ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-21
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩ | الموسم 6
04:00 | 2023-05-21
بالمختزل
Play
بالمختزل
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
Play
العراق .. بلد الرعاية الاجتماعية - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-20
رحال
Play
رحال
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
Play
سامراء... مدينة الحضارة والتاريخ - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-05-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-20
Play
نشرة ٢٠ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-20
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Play
من ٢٠ الى ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-20
Biotic
Play
Biotic
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
Play
شنو يعني اضطراب الانية؟ - الحلقة ٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-19
علناً
Play
علناً
معاناة بابل من مشاكل حالت دون النهوض بواقعها - الحلقة ٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-05-18
Play
معاناة بابل من مشاكل حالت دون النهوض بواقعها - الحلقة ٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-05-18
بعد التحري
Play
بعد التحري
الجامعات الاهلية في العراق .. بين المزايا والعيوب .. من المسؤول؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-18
Play
الجامعات الاهلية في العراق .. بين المزايا والعيوب .. من المسؤول؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-18
لقطات
Play
لقطات
الدراجات النارية.. لعب أطفال!! | ناس وناس
13:00 | 2023-05-18
Play
الدراجات النارية.. لعب أطفال!! | ناس وناس
13:00 | 2023-05-18
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
الكبة البغدادية الأصيلة .. المسكوف وغيرها - حلقة ٤ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-17
Play
الكبة البغدادية الأصيلة .. المسكوف وغيرها - حلقة ٤ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-17
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.