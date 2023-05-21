قاسم سليماني والموساد في لقاء "سري" سابق!.. تعرف على حقيقة الفيديو المتداول

مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، "الخبر المرفق مزيف، إذ أن الفيديو المتداول نشره الكاتب والباحث الإيراني (حميد داوود أبادي) في موقع (آبارات) الشبيه باليوتوب، عام 2020، بوصف ترجمته للعربية "القصص غير المروية للشـهيد الحاج قـاسم سليماني من استشهاد الحاج أحمد متوسليان، 2018، طهران في قاعة طلائیه".وعند البحث عن اسم القاعة تم التوصل لصور تظهر فيها معالم القاعة ذاتها في الفيديو وتقع في العاصمة الإيرانية طهران، بحسب المجموعة.ويظهر (أبادي) في المقطع المسجل جالساً إلى يمين سليـماني، الذي وقف لمصافحة الرجل الظاهر في بداية المقطع لدى وصوله وهو المعد والمخرج الوثائقي ومقدم البرامج التلفزيونية الإيراني (نادر طالب‌ زاده).علما بعد وفاة طالب زاده في 29 نيسان 2022، قامت مواقع إيرانية بنشر مقطع المصافحة بينه وبين سليماني، من ضمنها موقع (ifilm) الذي نشره في تاريخ 2 أيار 2022، بعنوان: "فيديو نادر للقاء نادر طالب زاده بالشهيد سليـماني".ووفقا للمجموعة، فأن "من يظهر في التسجيل هم مجموعة من الشخصيات الإيرانية وليس أفراد من جهاز الموساد، علماً سبق ان قمنا بتوضيح حقيقة الفيديو مرتين خلال العام الماضي، قبل ان يعود للانتشار مرة أخرى".