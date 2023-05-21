الفيضانات في أوروبا.. حديث عن آلية لحماية إحدى المدن

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية: "طلب المساعدة يتعلق بمعدات ضخ عالية السعة من آلية الحماية المدنية الأوروبي".ونظم الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة، عروضا لمثل هذه المعدات لإيطاليا من النمسا وبلغاريا وألمانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفرنسا، من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.وأشارت بروكسل إلى أن المركز الأوروبي لتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ، على اتصال دائم بالسلطات الإيطالية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساعدة إضافية إذا لزم الأمر.وقالت المفوضية الأوروبية إن نظام الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي "Copernicus"، قدم أيضا خريطة طارئة للمناطق المتضررة بناء على طلب هيئة الحماية المدنية الإيطالية.