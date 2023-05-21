انطلاق مركبة ناسا الى الفضاء بمشاركة "ريانة وعلي"

وانطلقت هذه المهمة على متن المركبة الفضائية "دراجون 2"، التي تحمل على 4 رواد فضاء هم، ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية، والأميركيَّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر.وسيقوم رواد الفضاء المشاركون في هذه المهمة، بإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى في محطة الفضاء الدولية.واكتملت، في وقت سابق، الاستعدادات للمهمة التي تشرف عليها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، الأحد، وذلك مع مراعاة الظروف الجوية المواتية للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية.