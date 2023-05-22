تعيين أمين جديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلفا لشمخاني



السومرية نيوز – دوليات



عين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإيراني علي أكبر أحمديان، أمينا جديدا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا للأدميرال علي شمخاني.

وذكرت وسائل اعلام إيرانية، إن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عين عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإيراني علي أكبر أحمديان، أمينا جديدا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا للأدميرال علي شمخاني".

وبدأ أحمديان عمله في الحرس الثوري عام 1980، وكان يعد من كبار قادة الحرس خلال الحرب العراقية الإيرانية، حيث كان مسؤولا عن مقر "نوح" العسكري.



وشغل أحمديان منصب رئيس أركان القوة البحرية في الحرس الثوري منذ عام 1985 وحتى نهاية الحرب مع العراق، ونائب قائد القوة البحرية في الحرس من 1989 حتى 1997 قبل تعيينه قائدا لهذه القوة عام 1997 وبقي في منصبه حتى عام 2000.



بين عامي 2000 و2007 تولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، ثم رئاسة المركز الاستراتيجي لهذه المؤسسة العسكرية من 2007 حتى 2023.