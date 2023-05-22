الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على شخصيات ومؤسسات إيرانية

وذكرت وكالة "irna" الإيرانية بأن "العقوبات التي أقرها مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، شملت التعبئة الطلابية ومؤسسة التعاون التابعة للحرس الثوري".وأضافت ان "العقوبات شملت ايضا كلا من سلمان آدينه وند قائد وحدة الاغاثة لشرطة طهران، ونادر مرادي نائب قائد شرطة الأماكن في طهران، وسعيد منتظر المهدي المتحدث باسم قيادة قوات الأمن الداخلي، وسيد محمد آقا ميري أمين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، ومحسن نيكورز مدعي عام مدينة سيرجان بمحافظة كرمان جنوب إيران".