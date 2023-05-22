البنتاغون تكشف حقيقة وقوع انفجار قرب مبناها

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تقارير عن وقوع انفجار مبناها، بعدما انتشرت صور وأخبار على مواقع التواصل الإجتماعي عن الانفجار.



وأفاد شهود عيان بوقوع انفجار قرب مبنى البنتاغون، ولم يعرف سبب الانفجار حتى اللحظة، وما الذي انفجر.



وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً حول وقوع انفجار قرب مبنى وزارة الدفاع الأمريكية، إلا أن أية مصدر رسمي أمريكي لم يؤكد صحة الخبر في لحظته.