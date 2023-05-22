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واشنطن تحدد موعد تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16"
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البرتغال تكشف حقيقة ارسالها طائرات "إف -16" الى أوكرانيا
دوليات
2023-05-22 | 14:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
475 مشاهدة
أكد وزير الخارجية البرتغالي، جواو غوميز كرافينيو، اليوم الاثنين، أن السلطات البرتغالية لا تستطيع تسليم طائرات "إف -16" لأوكرانيا، لأن البلاد في أمس الحاجة إليها في الوقت الراهن.
وقال الوزير للصحفيين، إن "إرسال طائرات "إف -16" التي تمتلكها القوات الجوية البرتغالية لكييف "مسألة لم تتم مناقشتها".
ونقلت صحيفة "دياريو دي نوتيسياس" عن وزير الخارجية قوله: "ليس لدى البرتغال عدد غير محدود من الطائرات، فلدينا تلك التي نحتاجها للوفاء بالتزاماتنا، وكذلك الالتزامات داخل الناتو، لذلك لم يتم معالجة هذه القضية ".
و أشار إلى أن "لشبونة مستعدة للنظر في إمكانية تدريب الطيارين الأوكرانيين قائلا: "البرتغال منفتحة على هذه الفرصة، طيارونا مدربون وماهرون جدا، وهم مستعدون للعمل مع زملائهم من الدول الأخرى الذين لديهم أيضا طائرات إف -16 لتدريب الطيارين الأوكرانيين".
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 21 مايو في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة السبع في هيروشيما، أن الغرب سيبدأ في تدريب الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات "إف -16".
وتعليقا على نوايا حلفاء الولايات المتحدة بنقل طائرات "إف -16" إلى كييف، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن "الدول الغربية تواصل اتباع طريق التصعيد في الصراع الأوكراني، وأن موسكو ستأخذ ذلك في الاعتبار".
وحذر غروشكو الغرب من "تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة"، مؤكدا أن "جهود الغرب تنطوي عليها مخاطر هائلة بالنسبة له".
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