أوكرانيا توجه طلباً للسويد بشأن مقاتلات "حربية"

وأجرى رئيس البرلمان الأوكراني "رادا" رسلان ستيفانتشوك، خلال زيارته لستوكهولم، محادثات مع وزير الخارجية السويدي يان كنوتسون، تناولت تنفيذ أوكرانيا لتوصيات المفوضية الأوروبية، لعضوية الاتحاد الأوروبي، وشكره خلالها على الدعم السويدي لأوكرانيا.وكتب ستيفانتشوك عبر "تلغرام": "بحثت خلال اجتماعي بوزير الخارجية السويدي يان كنوتسون، إمكانية إمداد كييف بطائرات الجيل الرابع، كما دعوتهم للنظر في مسألة تزويدنا بطائرات "غريبن" سويدية الصنع".وصرح وزير الدفاع السويدي بول جونسون، في وقت سابق، بأن السويد لا تنوي تسليم مقاتلات "غريبن" لأوكرانيا.ومن جانبها أكدت روسيا، على لسان العديد من المسؤولين، بأن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمدادها بالأسلحة والأموال، ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.