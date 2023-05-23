في بولندا.. بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16"

وقال بوريل في اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد في بروكسل،: "أنا سعيد لأن تدريب طياري مقاتلات إف-16 بدأ أخيرا في العديد من الدول وسيستغرق ذلك بعض الوقت، كلما كان أقرب كان أفضل".وردا على سؤال حول الدول التي بدأت فيها التدريبات، أجاب بوريل: "بولندا على سبيل المثال".كما أكد دبلوماسي أوروبي اشترط عدم الكشف عن اسمه بدء التدريب في بولندا.ورفضت وزارة الدفاع في وارسو التعليق على ذلك.وتأتي هذه الخطوة بعد ضوء أخضر من واشنطن الجمعة لإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" تطالب بالحصول عليها منذ فترة طويلة.مقارنة بين طائرتي إف 16 الأمريكية وسوخوي 35 الروسية.. أيهما سيحسم الصراع في أوكرانيا؟وكررت بولندا جارة أوكرانيا منذ أشهر استعدادها لتدريب طياري أوكرانيا على هذه المقاتلات.وقالت وزيرة دفاع هولندا كايسا أولونغرن في الاجتماع، إن ائتلافًا من الدول الغربية الأوروبية الداعمة لكييف ينظر في إمكانية بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على هذه المقاتلات "في أقرب وقت ممكن".وأكدت في بروكسل: "نعمل على جدول زمني محدد لبدء التدريبات ونشعر بأنه من المهم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".وأشارت: "هذا جهد مشترك مع الدنمارك وبلجيكا والمملكة المتحدة وحلفاء آخرين. وسنقوم بتسريع الأمر الآن بعد أن حصلنا على الضوء الأخضر" من واشنطن.