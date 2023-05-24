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"حقيقة مُروّعة".. حصيلة أممية بأعداد الضحايا المدنيين حول العالم بـ2022
دوليات
2023-05-24 | 01:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
603 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "إخفاق" المجتمع الدولي في "حماية" المدنيين خلال النزاعات المسلّحة، مع تسجيل زيادة كبيرة خلال عام 2022 في عدد ضحايا المعارك وانعكاساتها الإنسانية.
وقال غوتيريش إن "الحقيقة مروّعة: يخفق العالم في الإيفاء بتعهداته لحماية المدنيين، تعهدات كرّسها القانون الإنساني الدولي"، وذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصّص لـ"حماية المدنيين خلال النزاعات المسلّحة".
واستعرض المجلس تقريراً للأمين العام بهذا الشأن، أظهر أنه "في 2022، سجّلت الأمم المتحدة موت 16988 مدني على الأقلّ في 12 نزاعاً مسلّحاً، أي بزيادة قدرها 53 بالمئة عن 2021".
وأفاد غوتيريش أنه في أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي منذ أواخر شباط 2022 "أحصت الأمم المتحدة موت 7957 مدنيا وإصابة 12560 بجروح، على رغم أن الأرقام (الفعلية) هي أعلى على الأرجح".
وانتقد غوتيريش الذي جلس الى يمينه السفير الروسي الى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا، اللجوء في عام 2022 إلى "الأسلحة المتفجّرة"، مشيراً الى أن "94 بالمئة من ضحاياها في المناطق المأهولة هم من المدنيين".
وأسفت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك لأنّه "في هذه اللحظة، يعيش عدد لا يحصى من المدنيين في جحيم النزاعات في مختلف أنحاء العالم"، مضيفة "في كل لحظة، يمكن للصاروخ المقبل أن يدمّر منزلهم، مدرستهم، عيادتهم، وكل ما يملكون".
وتابعت "في كل يوم يمكن لأحبائهم أن يتعرضوا للاعتداء، للاغتصاب، للتوقيف، للتعذيب. في كل أسبوع، قد يعانون نقص الغذاء أو الدواء".
وكشف غوتيريش أنّه "خلال العام الماضي، عانى أكثر من 117 مليون شخص من نقص الغذاء الحادّ" وكان السبب الرئيسي لذلك "الحرب وانعدام الأمن".
وخلال الجلسة، حذّر الرئيس السويسري ألان بيرسيه الذي تتولى بلاده هذا الشهر الرئاسة الدولية لمجلس الأمن، من أن "تجويع المدنيين عمدا هو جريمة حرب"، منتقدا معاناة المدنيين جراء النزاعات في دول مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية والسودان ومنطقة الساحل الإفريقي والصومال وأفغانستان وغيرها.
وأعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير عن قلقه من "الزيادة الحادة عام 2022 في عدد المدنيين الذين قضوا جراء النزاعات المسلّحة".
ودان "الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني" مثل تلك "التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا... ومجموعة فاغنر خصوصا في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي".
ورأى غوتيريش أنّ "المدنيين يعانون منذ وقت طويل من التبعات القاتلة للنزاعات المسلحة. حان الوقت لأن نفي بوعدنا بحمايتهم".
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