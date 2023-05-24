اليابان تحدد موقفها من الانضمام لتحالف الناتو

وجاءت تصريحات كيشيدا بعدما قال السفير الياباني في الولايات المتحدة في وقت سابق الشهر الجاري، إن الحلف الذي تقوده واشنطن يخطط لفتح مكتب اتصال في طوكيو، لتسهيل التشاور في المنطقة.وقال كيشيدا في جلسة للبرلمان، اليوم الأربعاء، "لست على علم بأي قرار تم اتخاذه" في حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء المكتب.وكانت الصين، قد أكدت في وقت سابق، أن خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) لفتح مكتب له في اليابان تثير قلقا ‏كبيرا للمجتمع الدولي، وخاصة دول آسيا والمحيط الهادئ.‏وتساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، عن نوايا "الناتو".وأوضح أنه "على الرغم من أن الناتو صرّح عدة مرات أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقع خارج الحدود الجغرافية للحلف، إلا أن المنظمة تندفع باطراد نحو الشرق وتتدخل في الشؤون الإقليمية وتثير مواجهة بين التكتلات".