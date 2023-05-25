باريس تدين إطلاق إيران صاروخ باليستي: انتهاك لقرار مجلس الامن

وقالت ليجيندر الخميس في إفادة صحفية، إن " إيران أقدمت على خطوة مقلقة للغاية في برنامجها النووي. مضيفة: أن فرنسا تدين انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي تم تبنيه في عام 2015".واختبرت إيران يوم الخميس صاروخا باليستيا جديدا من طراز "خيبر"، بمدى ألفي كلم، قادرا على حمل رأس حربية يصل وزنها إلى 1.5 طن.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، الصاروخ مزود بنظام لتجنب أجهزة الرادار، ما يسمح بتجاوز أنظمة الدفاع الجوي المعادية. كما يتميز الصاروخ بامكانية نشره في وقت قصير ما يجعله سلاحًا استراتيجيًا وتكتيكيًا.