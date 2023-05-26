انفجارات "قوية" تهز كييف

وذكرت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية، (26 أيار 2023)، أن "هجوما بصواريخ كروز يستهدف كييف والدفاعات الجوية تسقطها".وأكدت أن "أضرارا محدودة إثر سقوط حطام صواريخ في حيين مختلفين بالعاصمة الأوكرانية".فيما أشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إلى أن "القوات الروسية تستهدف سد كارليفكا يوم أمس بأربعة صواريخ من طراز أس ٣٠٠".