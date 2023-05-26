البنك الدولي يمنح 300 مليون دولار إضافية لدعم شبكة "أمان" للأسر اللبنانية

سيسمح هذا التمويل الإضافي بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجا، فضلا عن دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل.تمثل هذه الحزمة الجديدة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي التمويل الإضافي الثاني لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي ESSN (246 مليون دولار أمريكي) الذي تمت الموافقة عليه في يناير 2021 لدعم لبنان في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ووباء كوفيد على السكان الفقراء والأكثر احتياجا. وقد سبق أن استفاد المشروع من تمويل إضافي أول بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي في مايو 2022.وسيمكن التمويل الإضافي الثاني لبنان من الاستمرار في حماية سكانه من تأثير الأزمات المختلفة، فضلا عن مساعدة البلاد على تطوير نظام شبكة "أمان" اجتماعي رقمي ومستهدِف.وفي المرحلة المقبلة، سيحتاج لبنان إلى تأمين الحيز المالي اللازم لتمويل احتياجات قطاع الحماية الاجتماعية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، على المدى الطويل.