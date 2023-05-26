زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب اليابان

وحدث الزلزال الذي يقع مركزه على عمق 50 كيلومترا، في الساعة 19:03 بالتوقيت المحلي (10:03 ت غ) في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية فهزّ بنايات كبيرة في العاصمة وأدى إلى وقف خدمات القطارات.