دولة أوروبية تضع جيشها في حالة استعداد قتالي قصوى

ويأتي هذا الإجراء بسبب الوضع المتوتر في كوسوفو، حيث تم انتخاب ألباني عمدة لبلدية شمال ميتروفيتشا، مع مقاطعة الأغلبية الصربية للتصويت.واندلعت اشتباكات وأعمال عنف في شمال كوسوفو بين أفراد من القوات الخاصة في كوسوفو والصرب.وقد تم إرسال تعزيزات ومعدات تابعة للقوات الأمنية نحو مباني السلطات المحلية في منطقة زوبين وليبوسافيتش، ومناطق أخرى.وفي نفس السياق، أكد وزير الدفاع الصربي، ميلوس فوسيفيتش، تحرك قوات من الجيش إلى الحدود الإدارية مع كوسوفو.