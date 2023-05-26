واشنطن تحدد أفضل طريقة لعدم امتلاك إيران سلاحاً نوويّاً

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتأكد بشكل دائم وقابل للتحقق من أنّ إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً".ورداً على تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حول تبادل رسائل غير مباشرة خلال الأسابيع القليلة الماضية وتأييد حصول "تقدم جيد" في المفاوضات، قال ميلر في مؤتمر صحافي: "لن نرد على التسريبات المزعومة للمحادثات الدبلوماسية أو الشائعات حول المحادثات الدبلوماسية".يذكر أنّه بعد رفض إيران للمقترح الذي قدمه الوسيط الأوروبي في آب (اغسطس) الماضي، تعثرت المحادثات لإحياء الاتفاق الدولي الذي أبرم عام 2015 للحد من النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.وبدأت المحادثات في نيسان (أبريل) 2021 في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، لكنها تعثرت لاحقاً، مع تزايد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.