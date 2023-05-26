البرهان يطالب بتغيير مبعوث الامم المتحدة في السودان

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الرئاسة السودانية قولهم، إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، طلب في رسالة إلى الأمين العام الأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، اختيار بديل لمبعوثه الخاص في السودان فولكر بيرتس".وقالت السعودية والولايات المتحدة إن "درجة التزام طرفي الصراع في السودان قد تحسنت بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه وتراقبه البلدان وذلك رغم تقارير عن اشتباكات متفرقة في الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد".وبدأ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هدنة تستمر أسبوعا دخلت حيز التنفيذ، الإثنين، بهدف السماح بتوصيل المساعدات وتقديم الخدمات بعد المعارك المستمرة بين الجانبين، منذ منتصف أبريل، التي أدت لمقتل المئات وتسببت في أزمة لاجئين.وقبل بدء الهدنة كتب نشطاء سودانيون رسالة إلى بيرتس يشكون فيها من القصف العشوائي والغارات الجوية على مناطق سكنية وكذلك أخذ المدنيين كدروع بشرية وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والعنف الجنسي.وعلى الرغم من أن القتال هدأ قليلا، وردت تقارير على مدى الأيام الماضية بوقوع اشتباكات وقصف مدفعي وضربات جوية.