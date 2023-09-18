اقتربت من حدودها.. روسيا تعلن اعتراض مقاتلة أمريكية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلة من طراز"ميغ-31" منعت طائرة عسكرية أمريكية من طراز "بوينغ بيه-8 بوسيدون" من اختراق الحدود قرب بحر بارنتس.وقالت الوزارة في بيان، إن "معدات مراقبة المجال الجوي الروسي رصدت اليوم الإثنين، هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة فوق بحر بارنتس، إذ سرعان ما أقلعت مقاتلة من طراز ميغ 31 تابعة للأسطول الروسي الشمالي نحو الهدف ومنعته من اختراق حدود روسيا".ووفق البيان، فقد "حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز بوينغ بيه-8 بوسيدون"، لكن ومع اقتراب المقاتلة الروسية، قامت الطائرة الأمريكية بالدوران ولم يكن هناك انتهاك لحدود الدولة".وشددت أن "الإجراء الدفاعي الروسي وتحليق المقاتلة قد تم وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه الدولية دون عبور المسارات الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات تابعة لدول أجنبية".