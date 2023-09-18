وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية أن "هذا الاستدعاء حصل الأحد".ووصفت الصين هذا التعليق الذي أدلت به بيربوك في مقابلة مع محطة فوكس نيوز يوم 14 أيلول/سبتمبر خلال زيارة للولايات المتحدة بأنه "استفزاز سياسي".وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمرها الصحافي اليومي إن "هذه التعليقات لا معنى لها إطلاقا وتشكل إساءة بالغة لكرامة الصين السياسية واستفزازا سياسيا فاضحا".وأضافت أن "الصين مستاءة بشدة من هذا الكلام واتخذت "خطوات رسمية لدى الطرف الألماني عبر القنوات الدبلوماسية" من دون أي تفاصيل إضافية".وقالت بيربوك متحدثة عن الحرب في أوكرانيا، إن "ربح بوتين هذه الحرب، فأي إشارة سيوجهها ذلك إلى الطغاة الآخرين في العالم، مثل شي، الرئيس الصيني؟ لذلك لا بد لأوكرانيا أن تربح هذه الحرب".واعتبر ناطق باسم المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة أجريت معه في برلين، الإثنين، أن الطريقة التي تحكم بها الصين، من خلال نظام "الحزب الواحد"، لا تتوافق "مع أفكارنا الديمقراطية"، لكنه لم يستخدم مصطلح "طاغية" الذي استخدمته الوزيرة.والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هي الشريك التجاري الأول لألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.