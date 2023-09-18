هاتفياً.. بايدن يعزي العاهل المغربي بضحايا الزلزال

وقال بيان نشر على موقع البيت الأبيض: "اتصل جو بايدن بالملك محمد السادس لتقديم التعازي في الوفيات التي وقعت جراء الزلزال المدمر، ولتأكيد الشراكة العميقة بين المغرب والولايات المتحدة".وأضاف البيان: "استعرض الرئيس الأمريكي والملك المغربي، المساعدة الأمريكية لدعم جهود المغرب في الاستجابة للكوارث، ومن ضمنها مليون دولار مخصصة لأنشطة الإغاثة، وناقشا استعداد الولايات المتحدة للمساعدة على تعافي المناطق المتضررة. واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال وثيق".جدير بالذكر أن زلزالا ضرب في الثامن من سبتمبر 2023 عدة مناطق في المغرب، وكان مركزه منطقة الحوز. هذا وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.وأودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.2 درجة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع نحو 5674 مصابا، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.