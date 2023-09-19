أردوغان يبدي موقفاً من الحرب الأوكرانية: لن تنتهي قريبا

وقال أردوغان: "لكي أكون صريحا وواضحا، من الواضح جدا أن هذه الحرب ستستمر لفترة طويلة ولن تنتهي قريبا".وأضاف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد إنهاء النزاع بأسرع وقت ممكن، ويريد أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن".ونددت موسكو في أكثر من مناسبة بتزويد الدول الغربية كييف بمختلف الأسلحة، وحذرت من أن ذلك لن يؤدي إلى إطلاق المفاوضات وسيتسبب بمزيد من الدمار لأوكرانيا.