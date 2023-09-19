الأمم المتحدة تدعو لإصلاح مجلس الأمن وإعادة تصميم البنية المالية الدولية

وقال غوتيريش، خلال كلمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، إنه "يجب إصلاح مجلس الأمن الدولي بما يتماشى مع عالم اليوم وإعادة تصميم البنية المالية الدولية"، لافتاً إلى أن "عالمنا أصبح مليئا بالتحديات ويبدو أننا غير قادرين على مواجهتها"، مؤكداً أن "العالم متعدد الأقطاب بحاجة إلى مؤسسات تعددية عالمية".وأضاف: "لن نتمكن من معالجة المشاكل بشكل فعال إذا كانت المؤسسات الأممية لا تعكس العالم كما هو"، مردفاً: "سيتم ضمان الحق في السلام إذا أوفت كل دولة بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة".وتابع غوتيريش "نواجه مجموعة من التهديدات الوجودية كأزمة المناخ والتكنولوجيات التي لا تزال في مرحلة انتقال فوضوية".واعتبر، أن "السدود في درنة انهارت بعد سنوات من الحرب والإهمال ولا تزال الأمواج تجرف الجثث إلى الشاطئ"، واصفاً درنة بأنها "تمثل صورة حزينة لحالة عالمنا حيث يعم طوفان عدم المساواة والظلم وعدم القدرة على مواجهة التحديات"، منوهاً إلى أن "الموتى في ليبيا كانوا ضحايا سنوات من الصراع والقادة الذين فشلوا في إيجاد طريق للسلام".وبشأن الحرب في أوكرانيا، أكد غوتيريش، أنها تشكل "انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتسببت في الدمار وانتهاك حقوق الإنسان، ولها آثار خطيرة والتهديدات النووية تعرضنا للخطر كما أن تجاهل المعاهدات يجعلنا أقل أمنا"، مشدداً بالقول: "علينا ألا نتوانى في العمل من أجل سلام عادل يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".وأكمل: "التوترات القديمة تتفاقم في جميع أنحاء العالم بينما تظهر مخاطر جديدة".ورأى، أن "السودان ينزلق إلى حرب أهلية واسعة النطاق حيث فر الملايين وتواجه البلاد خطر التقسيم"، معتبراً أن "سلسلة من الانقلابات في أنحاء منطقة الساحل الإفريقي تؤدي لزعزعة استقرار المنطقة مع تصاعد الإرهاب".وأشار إلى أن "تصاعد العنف وإراقة الدماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين".