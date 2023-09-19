بايدن يهاجم روسيا ويتحدث عن "نووي" إيران

وقال بايدن، خلال كلمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، "نسعى إلى عالم أكثر أمانا وازدهارا لكل الشعوب، ونعلم أن مستقبلنا مرتبط بمستقبل العالم ولا يمكن لأي دولة أن تواجه تحديات اليوم بمفردها".وأضاف، "ندعم توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد الأعضاء"، لافتاً إلى إجراء "سلسلة من المشاورات من أجل توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه الدائمين وسنستمر في ذلك".وتابع بايدن، "سنستمر في جهودنا لإصلاح منظمة التجارة العالمية والحفاظ على المنافسة والانفتاح والشفافية وسيادة القانون".وأكد "السعي لتعزيز السياسات كي تكون تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي آمنة"، منوهاً إلى العمل "على تعزيز القواعد والسياسات بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى تكون آمنة قبل إطلاقها".وتابع، "سنستمر في بذل الجهود للحد من مخاطر أسلحة الدمار الشامل"، مشدداً على ضرورة أن "لا تحوز إيران أبداً على أسلحة نووية".ورأى، أن "روسيا تقوض اتفاقيات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، محملاً إياها مسؤولية الحرب في أوكرانياً، مؤكداً أنها على قادرة على إنهائها".واستدرك بايدن: "علينا أن نقف في وجه العدوان الروسي السافر اليوم لردع أي معتدين محتملين آخرين في الغد".