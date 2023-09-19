الكرملين يدعو الى التهدئة في كراباخ

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "المهم هو إقناع يريفان وباكو بالجلوس إلى طاولة المفاوضات" و"تجنّب الخسائر البشرية".من جانبها، دعت فرنسا الثلاثاء إلى "عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بينما قالت الولايات المتحدة إنها تتواصل دبلوماسيا بعد التصعيد العسكري الأخير في ناغورني كراباخ".وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "لا توجد ذريعة تبرر مثل هذا الإجراء الأحادي الجانب".وقالت الخارجية الفرنسية إن العملية "تهدد آلاف المدنيين المتضررين بالفعل من الحصار غير القانوني المستمر منذ شهر والذي يتعارض مع جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض".من جانبه، يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاتصال الثلاثاء بأطراف القتال في كراباخ لإنهاء عملية ووصفها بأنها "فظيعة"، حسبما أعلن مسؤول أميركي.