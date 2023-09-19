أردوغان يتحدث عن أزمتي سوريا وأوكرانيا ويكشف "أكبر تهديد إقليمي"

وقال أردوغان، خلال كلمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، "هناك صراعات وحروب وأزمات إنسانية ونزاعات سياسية وتوترات اجتماعية في جنوب وشمال وشرق وغرب تركيا".واعتبر، أن "كراهية الأجانب والعنصرية والإسلاموفوبيا تحولت إلى أزمة جديدة ووصلت لمستويات مثيرة للقلق العام الماضي".وأضاف "سنعزز جهودنا لوضع حد للحرب في أوكرانيا، وسنكثف جهودنا لإنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية والحوار على أساس استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها".كما دعا الرئيس التركي، إلى "إيجاد حل عادل ودائم وشامل يلبي توقعات الشعب السوري"، مبيناً أن "الأزمة الإنسانية في سوريا تدخل عامها الثالث عشر والظروف المعيشية تزداد سوءا".وأشار إلى أن "أكبر تهديد إقليمي هو الدعم المقدم للمنظمات الإرهابية"، مؤكداً أن "التهديد الحقيقي هو المنظمات الإرهابية والمرتزقة والعناصر المحلية التي تستخدم أدوات للحروب بالوكالة".