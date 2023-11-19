لبحث الحرب على غزة.. وزراء خارجية عرب ومسلمون في بكين

والوفد مكون من وزير الخارجية الفلسطيني ونظرائه من السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.وقال المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في بيان أنه "خلال الزيارة، ستجري الصين تواصلا معمّقا وبحثًا مع الوفد المشترك لوزراء خارجية دول عربية ومسلمة بشأن الدفع نحو خفض التصعيد في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الراهن، وحماية المدنيين، وحل القضية الفلسطينية بشكل عادل".وفي أعقاب اندلاع الحرب الشهر الماضي، دعا المسؤولون الصينيون، ومن بينهم وزير الخارجية وانغ يي، إلى وقف فوري لإطلاق النار و"تهدئة" الوضع.والصين تاريخياً متعاطفة مع الفلسطينيين وتدعم حل الدولتين.