واشنطن: الدول العربية لن تستخدم سلاح النفط

وأضاف هوكستين في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، أنه "بعد أن أصبح النفط سلعة، تم استخدامه كسلاح بين الحين والآخر. لذلك نحن دائماً نشعر بالقلق بشأنه، ونعمل ضد حدوث ذلك، لكنني أعتقد أن هذا لم يحدث بعد".وأشار إلى أن مستوى التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج المنتجة للنفط، بما فيها السعودية، كان "قوياً للغاية" خلال العامين الماضيين.ولفت هوكستين إلى أن الدول العربية "تدرك جيداً" الموقف الأميركي في هذا المجال، متابعاً أن واشنطن ودول الخليج لا تتفق دائماً على بعض القضايا، لكن يمكنهم "العمل معاً".ورفض كبير المستشارين، التعليق على إمكانية تمديد تخفيضات إنتاج نفط أوبك+ والمفاوضات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والسعودية أو منتجي النفط الآخرين، لكنه شدد على وجود اتصالات منتظمة "بشأن مجموعة من القضايا".