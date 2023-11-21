مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الحادث وقع في متجر "وول مارت" بمدينة بيفركريك في مقاطعة جرين بالولاية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.وماتزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب ودوافع الحادث.وفي يوم الأحد الماضي، قتل شخصان في حادث إطلاق نار وقع بجانب متجر "وول مارت" في مدينة أنكوريج الواقعة بولاية ألاسكا الأمريكية.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حوادث إطلاق نار متكررة، بدوافع مختلفة، وتعتبر قضية انتشار السلاح بين السكان من أكثر القضايا جدلا.