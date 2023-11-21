هل انتهت سلالة فايروس كورونا في العراق؟.. السومرية تنشر إحصائيات كاملة

وبيّن، مدير الصحة العامة، رياض الحلفي، أنه "من خلال مراقبة الوضع العام في البلاد، هناك تقدم للوضع الصحي في العراق، حيث تم توفير الأدوية بصورة أفضل وأوسع، فضلاً عن افتتاح عدد من المراكز الصحية والمستشفيات خلال العام الحالي 2023"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأشار، إلى أن "العمل بنظام الضمان الصحي بدأ يوم الأحد الماضي، ولايزال العمل فيه بصورة تجريبية، حيث انطلق فعلياً منذ مطلع الشهر الحالي"، موضحاً أن "العمل بأي قانون يكون بصورة تجريبية على فئة محددة وبعدها يحتاج إلى سنوات لاستكماله لعموم المواطنين".وانتشرت جائحة فيروس كورونا في العراق، ابتداءً من 24 شباط 2020 في محافظة النجف، عندما فُحصت عيّنة من طالب دين إيراني الجنسية وكانت النتيجة إيجابية لأصابته بمرض فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2 (SARS-CoV-2).واستمر العراق خلال فترة انتشار كورونا في تسجيل ارتفاع لعدد المصابين، الأمر الذي أربك وزارة الصحة التي تعاني من نقص في عدد المستشفيات والمختبرات والمعدات مع انتشار الفرق الطبية لفحص المصابين وحجرهم بما هو متوفر، ما أدى إلى إصابة العشرات من الكوادر الصحية بالفيروس وكذلك استعانت وزارة الصحة بمعرض بغداد الدولي والجوامع والقاعات الكبرى لاستيعاب مرضى كورونا آنذاك.*إحصائيات فيروس كورونا في العراق:-مجموع الإصابات: 2.465.545-نسبة الإصابات: 6.01%-مجموع الوفيات: 25.375-نسبة الوفيات: 1.03%-مجموع حالات الشفاء: 2.439.497-نسبة الشفاء: 98.94%-أجمالي الفحوصات: 19.455.451 (47.6% من أجمالي سكان العراق البالغ عددهم 41.042.701)-الحالات المستبعدة: 17.078.906 (87.4% من إجمالي الفحوصات)-الحالات المؤكدة 2,465,545 (12.6% من إجمالي الفحوصات)*إحصائيات التلقيح ضد فيروس كورونا في العراق:-مجموع الجرعات: 19.534.812-الجرعة المدعمة: 272.585-الجرعة الثانية: 7.938.409-الجرعة الأولى: 11.323.818كما جاء العراق في المرتبة الـ 39 عالمياً من حيث عدد الوفيات ب‍فيروس كورونا، وذلك بحسب الشركة الألمانية "ستاتيستا" المختصة في الاحصائيات الدولية.