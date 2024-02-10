ست هجمات تستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر أمني، بأن أنظمة دفاع جوي تشغلها "قوات التحالف" بقيادة الولايات المتحدة الأمرييكية تصدت لست هجمات بطائرات مسيرة كانت تستهدف قاعدتهم بحقل كونيكو النفطي شرقي سوريا.

وأمس الجمعة، أفادت وكالة "سبوتنيك" بتنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا.



وأوضحت الوكالة أن "انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز بريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن رشقة صاروخية انهالت على القاعدة".

يوم الخميس الماضي، تعرضت القاعدة الأمريكية التي تقع في نقطة حقل "العمر" النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا لقصف صاروخي وسمع دوي انفجارات.



