أعلنت مقتل اثنين منهم.. حماس: أوضاع الرهائن الإسرائيليين تزداد خطورة

وقالت القسام في بيان، إن "القصف المتواصل على القطاع خلال الـ96 ساعة الأخيرة أدى إلى مقتل اثنين من الأسرى، وأصاب ثمانية آخرين إصابات خطيرة، لافتةً إلى أن أوضاعهم تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم.وحمَّلت حماس الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان.