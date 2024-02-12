ستصل لدعاوى قضائية.. أيمن حسين يتسبب بأزمة بين الحكم فغاني ومسؤول إيراني

واتهم المستشار الثقافي السابق لإيران أمير موسوي، علي رضا فغاني بأنه هارب و"قاتل" ولايرتبط بإيران، وذلك على هامش الازمة التي حصلت في مباراة العراق والأردن، والقيام بطرد أيمن حسين.وفي آخر مقابلة له مع إحدى شبكات الإنترنت، أكد علي رضا فغاني أنه سيعود بالتأكيد إلى إيران ويتابع "الإجراءات الإدارية والقضائية" المتعلقة بهذه الكلمات، بحسبما نقلت "دويتشه فيله" الألمانية.وأبدى جهله بأسباب توجيه مثل هذه الاتهامات له، وقال "لا أعلم ما وراء ذلك"، وقال: "لا أعرف إذا كان هذا الشخص هو المسؤول الآن أم لا، وما نوع الثقافة التي نشرها للعالم خلال فترة عمله كمستشار ثقافي".وعلق فغاني أيضاً عن صمت الاتحاد الإيراني لكرة القدم تجاه "اعتداءات جماهير المنتخب العراقي" والتبرؤ منه كونه ليس ضمن قائمة الحكام الإيرانيين بل جنسيته استرالية، قائلا: "إنهم لا يعترفون بنا كحكام خاصين بهم، تعلمون جميعاً أنه بعد الهجرة، قلت طالما أن إيران تريد المشاركة في النقاش الدولي سأشارك باسم إيران، وفي العام الماضي لم ترغب إيران وأتيحت لي فرصة المشاركة على المستوى الدولي باسم أستراليا، حيث وظيفتي هي التحكيم، رغم أن جواز سفري إيراني و"الحكم الإيراني في كل مكان، كما أنني فخور بأنني شاركت في كأس أمم آسيا بالعلم الأسترالي وبالاسم الإيراني".وبعد طرد أيمن حسين نجم المنتخب العراقي من قبل علي رضا فغاني في مباراة الأردن ضمن بطولة أمم آسيا، هاجمت الجماهير العراقية وانتقدت الحكم الإيراني، فيما ذهبت وسائل اعلام عراقية لاخذ تصريحات من اشخاص ومسؤولين إيرانيين بـ"الضد" من الحكم فغاني والتبرؤ منه كونه "ليس ايرانيًا" بل استرالي، بسبب الجنسية التي يحملها.