حدثت هذه القصة في 23 ديسمبر عندما كان الكثير من الناس ذاهبين في إجازة. يُزعم أن كريج ستورت، 46 عامًا. تجنب تسجيل الوصول قبل التوجه نحو البوابات الأمنية في المبنى رقم 5.ويُزعم أنه اجتاز العديد من نقاط التفتيش الأمنية ومراقبة الجوازات، وذلك ببساطة عن طريق “ملاحقة” أحد الركاب أمامه. ولذلك لم يكن عليه أن يقدم أي وثائق.بعد أن فات العديد من الركاب رحلتهم في مطار هيثرو، تمكن الرجل العاطل عن العمل. من ركوب طائرة الخطوط الجوية البريطانية.وهكذا تظهر هذه القصة خللاً كبيراً في أمن المطار وتدفع وزير الخارجية جيمس كليفرلي إلى طلب التوضيحات.في نهاية المطاف، ألقت السلطات الأمريكية القبض على كريج ستورت ورافقته إلى إنجلترا.ومع ذلك، اختفى الرجل في 22 جانفي. لذلك، أصدرت شرطة وادي التايمز إشعارًا في 30 جانفي للعثور على الهارب.