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بينهم قائد قوة الغواصات.. روسيا تفرض عقوبات على 18 بريطانيا
دوليات
2024-02-12 | 07:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
870 مشاهدة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات على 18 مواطنا بريطانيا، وأن العمل على توسيع قائمة التوقيف الروسية ردا على الأعمال العدائية من جانب بريطانيا سوف يستمر.
وقالت الوزارة في بيان لها أنه "ردا على مسار المواجهة الذي تنتهجه لندن، والذي تُبذل من خلاله جهود لشيطنة بلادنا، يتم اختلاق روايات مناهضة لروسيا بشكل نشط من أجل الحد من نفوذ موسكو على الساحة الدولية، كما يتم ضخ مزيد من الأسلحة لنظام النازيين الجدد في كييف، لهذا فقد اتخذت وزارة الخارجية قرارا بإدراج عدد من الشخصيات التي تنتمي إلى المؤسسة العسكرية والسياسية والمجتمع العلمي والأكاديمي في بريطانيا على قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الروسية".
وأضافت: "أدرجت موسكو قائد قوة الغواصات البريطانية والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لغرب البلقان على قائمة العقوبات، وكذلك نائب وزير الدفاع البريطاني ورئيس القوات السيبرانية الوطنية".
وبحسب الوزارة، فإن "أكبر المؤسسات التعليمية الغربية تساهم بشكل فعال في أعمال لندن التخريبية ضد روسيا، وأكد بيان الوزارة أنها ستعمل على توسيع قائمة الإيقاف ردا على تلك الأعمال العدائية".
المحرر:
سعد أحمد
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