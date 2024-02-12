كوسوفو.. احتجاج على منع التعامل بالدينار

وقد أعلن في وقت سابق، البنك المركزي في بريشتينا، عن "حصر تسديد المدفوعات النقدية والإلكترونية في البلاد باليورو اعتبارا من الأول من شباط".ويعيش في كوسوفو حوالي 120 ألف صربي يتركزون بشكل رئيسي في الشمال حول مدينة ميتروفيتشا وفي أكثر من عشرة جيوب ذات أغلبية صربية حيث تجد سلطات كوسوفو أحيانا صعوبة في فرض قراراتها.من جانبه، سرد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك ليلة 9 شباط، بالتفصيل الخطوات الاستفزازية والتعسفية التي اتخذتها سلطات ألبان كوسوفو منذ عام 2021 والتي، حسب قوله، "تهدف إلى تحقيق التطهير العرقي ضد الصرب في كوسوفو".وخلال التجمع الاحتجاجي قال نائب رئيس حزب القائمة الصربية الدكتور دراغيش ميلوفيتش: "نحن هنا لدعم الاحتجاج السلمي والديمقراطي. لقد جئنا للتعبير عن استيائنا ورفضنا للقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات في بريشتينا بإلغاء الدينار في نظام الدفع. هذا القرار هو بشكل مباشر ضد شعبنا الصربي وهو يهدد بقاءنا هنا إذا ظل ساري المفعول".وشدد على أن "الغرض من هذا القرار هو حظر الهياكل الصربية في هذه المنطقة، وليس موجها ضد الشعب الصربي فحسب، بل أيضا ضد الأقليات القومية الأخرى وجزء من الألبان الذين يتلقون معاشاتهم التقاعدية بالدينار الصربي".