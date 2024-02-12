سوريا.. قصف جوي يستهدف مواقع في ريف دير الزور

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، عن تعرض مواقع في ريف دير الزور لقصف جوي.

وقال المرصد في بيان، إن "ضربات جوية مجهولة تستهدف مواقع قرب الميادين في ريف دير الزور".

وأعلن، أول أمس السبت، عن تصدي أنظمة دفاع جوي تشغلها "قوات التحالف" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لست هجمات بطائرات مسيرة كانت تستهدف قاعدتهم بحقل كونيكو النفطي شرقي سوريا.